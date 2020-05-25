"На вопрос "Насколько вероятно, что в ближайшие 1-2 года вы совершите туристическую поездку в Россию?" положительно ответили 48% жителей постсоветских стран, 37% жителей Восточной Европы, 30% — Южной Европы, 28% — Северной и 22% — Западной. Больше всего желающих (35%) — среди молодежи 18-34 лет", — сообщила на конференции в понедельник руководитель исследовательских проектов аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Она уточнила, что в исследовании приняли участие свыше 2,1 тыс. респондентов из 27 европейских стран, включая государства постсоветского пространства (Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан).

В качестве препятствий для поездки в Россию респонденты назвали высокую стоимость такого путешествия (20%), наличие более интересных направлений (17%), отдаленность (15%), политическую ситуацию в РФ (9%), а также незнание русского языка (5%).

"При этом 90% европейских туристов, побывавших в России, остались довольны поездкой. Наиболее негативным моментом для них стала неразвитость туристической инфраструктуры и сферы услуг – 37%. Среди других недостатков – неприветливость местного населения (15%), небезопасность (14%), языковой барьер (10%) и сложности с оформлением визы (9%)", — отметила Гильдебрандт.

По ее словам, чаще всего туристические поездки в Россию осуществляли жители стран постсоветского пространства (49% опрошенных), восточноевропейцы (39%) и жители стран Северной Европы (35%). При этом 44% — это люди от 75 лет и старше, 35% — в возрасте 55-74 года.

"Одна из главных проблем привлечения иностранных, в том числе европейских туристов в Россию, – отсутствие единой скоординированной программы по повышению привлекательности РФ. Необходимо запустить мультиязычные онлайн-сервисы по основным туристическим направлениям, коммуницировать с целевой аудиторией через соцсети и европейских медиа-инфлюенсеров (популярных блогеров – ИФ), обходя стереотипы и клише о России", — заключила Гильдебрандт.