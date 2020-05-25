«Мы понимаем, что наши граждане нуждаются в отдыхе, но мы видим, что предпосылок для восстановления международных турпотоков нет. По данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигает 100%. А ВОЗ все еще считает риск дальнейшего развития пандемии очень высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки», — сказал он на брифинге в понедельник.

Чернышенко подчеркнул, что российская индустрия туризма в последние годы очень динамично развивалась и конкурировала с зарубежными направлениями.

«Правительство направляет усилия для создания безопасного отдыха для наших граждан в своей стране. Контроль соблюдения этих правил обеспечит Роспотребнадзор. Для нас приоритет – безопасный и контролируемый запуск туризма в первой половине лета», — добавил он.

Вице-премьер призвал регионы готовиться к открытию сезона.

«И для того, чтобы субъекты соответствовали рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы они могли буквально на следующий день после соответствия этим требованиям начать принимать туристов, я еще раз обращаюсь к субъектам и представителям туристического бизнеса: пожалуйста, в ближайшее время, как только правительство объявит о дополнительных мерах поддержки отрасли и о правилах, немедленно приступите к подготовке вашей инфраструктуры. Мы рассчитываем, что вместе сделаем все возможное, чтобы обеспечить нашим гражданам качественный и безопасный отдых», — сказал он.

Чиновник добавил, что запуск внутреннего туризма станет шагом вперед для восстановления нормальной жизни.

Ранее он заявил, что до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора по работе отелей, пляжей, курортов и других туристических объектов в условиях пандемии коронавируса, чтобы они могли понимать сроки, когда смогут запуститься.