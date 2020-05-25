"Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — сказала она на брифинге в понедельник.

Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом. "Мы уже с вами говорили не раз, что мы живем в условиях новой нормальности, нам нужно привыкнуть и научиться жить в новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом", — заявила она.