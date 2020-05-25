"Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируется порядка 100 тыс. новых случаев, это только те, о которых известно", — сказала Попова на брифинге в правительстве РФ в понедельник.

По ее словам, после возвращения в Россию из зарубежной поездки нужно будет провести в изоляции две недели за свой счет.

"Важно понимать: даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированы для того, чтобы не нанести вреда окружающим людям", — сказала Попова.

Поэтому, планируя свои перемещения и путешествия, нужно помнить о новых условиях, в которых живет мир, подчеркнула она.

"Эти новые условия диктуют новые правила, нарушение которых, безусловно, грозит высоким, очень высоким риском для здоровья", — сказала глава Роспотребнадзора.