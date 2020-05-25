"Мы, понимаем, что наши граждане нуждаются в отдыхе, и все мы заждались момента, когда мы сможем уже путешествовать — это является неотъемлемой потребностью современного человека. Но при этом мы видим, что предпосылок для восстановления выездных туристических потоков сегодня нет", — заявил Чернышенко на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что ВОЗ все еще считает риск дальнейшего развития пандемии очень высоким, и не давало рекомендаций по снятию ограничений на заграничные поездки. "А по данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%. Из них 83% поддерживают эти ограничения уже более четырех недель", — подчеркнул Чернышенко.