"Уже 23 субъекта РФ готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор", — сказал Чернышенко в ходе брифинга в понедельник.

Он отметил, что "сегодня ситуация с распространением коронавируса вышла на контролируемый уровень, число новых заболевших снижается, уже ниже 9 тысяч человек в день по стране".

Вице-премьер также подчеркнул, что в России последние 10 дней "коэффициент репродукции находится ниже единицы, нагрузка на систему здравоохранения и количества занятых коек снижается". Он уточнил, что снижение по занятым койкам произошло в 16 регионах — с 63% до 56%. Также он напомнил, что в последние несколько дней число выздоровевших превысило количество заболевших.