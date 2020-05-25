"Приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения", — сказал Чернышенко на брифинге в понедельник.

По его словам, на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли — это отели, курорты, пляжи, круизы и т.д.

"До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом. Это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности, и сроки, когда они могут запуститься", — сказал Чернышенко.

Вице-премьер констатировал, что отечественный туризм стал одной из самых пострадавших из-за коронавирусных ограничений отраслей, которая понесла колоссальные убытки.

"Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученые доходы, по оценке Ростуризма, достигли 1,5 трлн рублей. В отрасли непосредственно задействованы 2,5 млн человек, которые находятся сейчас под угрозой потерять свою работу", — сказал он, добавив, что вместе со смежными отраслями это число превышает 7 млн человек.

По его словам, в последние годы российская индустрия туризма развивалась динамично, "встала на рельсы" и смогла конкурировать с иностранным рынком. В пример он привел популярность сочинского курорта "Красная Поляна", куда сложно попасть в сезон.

Между тем, по последним данным, озвученным вице-премьером Татьяной Голиковой 20 мая, в России 1 млн 665 тыс. официально зарегистрированных безработных. По оценке Минтруда, это число продолжит рост в мае и июне.