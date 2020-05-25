"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений", — написал Собянин в понедельник в своем блоге.

С 12 мая в Москве была возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Вместе с этим в городе был введен "масочный" режим — обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.

С 25 мая в городе частично возобновлена работа каршеринга. Кроме того, с понедельника работают 88 центров госуслуг "Мои документы" из около 130 существующих. При этом попасть в них можно только по предварительной записи.