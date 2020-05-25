"Сейчас существует как минимум два типа коронавируса – альфа и бета. К концу года их может быть до 10 видов. И если человек переболел одним из типов, это не означает, что другим заразиться нельзя. Заболеть можно даже сильнее, поскольку организм уже ослаблен", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Еделев напомнил, что в США от коронавируса погибают 6% заразившихся, в Италии – 12%, в Великобритании – 16%, при этом в России показатели в разы ниже. "За границей вирус мутировал, там он в более агрессивной форме. Поэтому полеты за рубеж и привоз в Россию этих форм вируса – не лучший вариант", — отметил он. По словам Еделева, из-за границы и сегодня возвращаются довольно много россиян – в среднем по 6-8 тысяч ежедневно начиная с конца марта.

Говоря о том, почему россиянам стоит воздержаться от поездок, он также заметил, что за рубежом лечение инфекционных болезней, к которым относится Covid-19, обходится очень дорого. Так, в США счета доходят до 120 тыс. долларов.

"Что касается возникновения второй волны коронавируса, то в Китае она уже идет – сейчас там около 100 млн человек находятся в изоляции (в первую волну было 120 млн). Первая волна достигла пика, а потом сразу пошла вторая", — сказал Еделев.

Он отметил, что Китай на сегодня – максимально закрытая от внешнего мира страна, и, скорее всего, китайские туристы в ближайший год за границу ездить не будут.

"Со второй волной Covid-19 также столкнулись Южная Корея и Япония. Думаю, она придет и в Европу", — считает Еделев.