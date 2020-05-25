«Речь идет о запуске новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также чартерных направлений. Отдельно работаем с Минтрансом над расширением географии и объемов предложения в регионах. Наша работа направлена как на организованных, так и на самостоятельных туристов», — рассказала на брифинге в понедельник глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, помимо традиционного Юга России (Крым, Краснодарский край, Ставрополье), любителей отдыха на море могут заинтересовать туры на Русскую Балтику – это Калининградская область (Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск и т.д.), Санкт-Петербург (Курортный район) и Ленинградская область (Финский залив).

«Россия – страна рек и озер. Поэтому мы будем готовы предложить и ряд направлений вдоль Волги – это Тверская область (курорт «Завидово», курорт Konakovo River Club и т.д.), Ярославская область (бухта Коприно на берегу Рыбинского водохранилища и т.д.), Казань и Нижний Новгород. Помимо этого, особое внимание будем уделять Астраханской области», — подчеркнула Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что обсуждает с туроператорами также возможность формирования туров на Русский Север – это Карелия, Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область и Республика Коми. Предполагается, что отдельное внимание будет уделено турам в Сибирь, на Алтай и в Хакасию. «Недорогие туры по этим направлениям могут вызвать высокий интерес со стороны россиян. Интерес более искушенных путешественников будет прикован к круизам по Енисею из Красноярска на Север, с посещением плато Путорана», — рассказала она.

По мнению Догузовой, поездки в Приморский край и Владивосток могут заинтересовать россиян, которые проживают за Уралом, поскольку для них такие туры будут значительно дешевле, чем для туристов из Центральной России. «Что касается достопримечательности планетарного масштаба – Байкала, то мы планируем развивать такое направление, как Бурятия. Для более искушенных туристов со всей страны могут быть запущены турпродукты на Камчатку, а также на Сахалин и Курилы», — заключила Догузова.