"Следствием установлено, что 24 мая примерно в 17:15, после посадки в столичном аэропорту Домодедово воздушного судна, прибывшего из Сочи, между двумя пассажирами 2001 и 1986 года рождения произошел словесный конфликт, переросший в драку", — сказала Марковская в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство на борту воздушного судна).

"В настоящее время получены показания от очевидцев, командира воздушного судна и бортпроводников рейса, получены предварительные акты медицинского освидетельствования участников конфликта, направлен запрос в авиакомпанию о причиненном ущербе", — сказала представитель следствия.

Статья 213 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.