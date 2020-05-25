Для предотвращения скопления большого количества людей в аэровокзальном комплексе "Россия" рекомендует прибывать в аэропорт без провожающих.

Также авиакомпания отмечает, что необходимо пройти термометрию сразу же после входа на территорию аэровокзала, соблюдать дистанцию в соответствии со специально нанесенной разметкой, использовать маски и перчатки на протяжении всего путешествия, как можно чаще прибегать к использованию дезинфицирующих средств, устройства с которыми установлены на всей территории здания аэровокзала.

Новые правила запрещают лицам, не являющимся работниками организаций на территории аэровокзала, находиться в здании аэропорта более 2-х часов.

Пассажирам на борту воздушного судна необходимо повторно пройти термометрию — пассажиры с температурой свыше 37 градусов не будут допущены на борт в целях антивирусной защиты выполняемого рейса.

В салоне самолета пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) на протяжении всего полета за исключением времени приема пищи, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, размещать верхнюю одежду на багажной полке (доставать верхнюю одежду во время полета можно только на рейсах в регионах с низкой температурой или с разрешения бортпроводника), менять защитные маски каждые 3 часа полета (их раздача будет осуществляться членами кабинного экипажа, можно использовать собственные средства защиты), следовать указанию табло "застегните ремни" и занимать свои места на протяжении всего полета за исключением необходимости посещения туалетной комнаты или особых случаев (одновременное перемещение по салону ВС более одного человека запрещено за исключением особых случаев).

Питание, в том числе детское, принесенное пассажирами с собой, должно быть в герметичной упаковке (не вскрыто).

Требования относительно использования средств индивидуальной защиты, регулярного использования дезинфицирующих средств и соблюдения дистанции также распространяются при передвижении между зданием аэровокзала и салоном воздушного судна.

Все члены экипажей воздушных судов авиакомпании "Россия" перед поднятием на борт также проходят процедуру термометрии, они обеспечиваются одноразовыми масками и перчатками, регулярно протирают перчатки дезинфицирующими растворами. Воздушные суда после выполнения рейса проходят обработку дезинфицирующими средствами, рекомендованными органами Роспотребнадзора.

Как уточняет компания, ее рекомендации разработаны в соответствии "со специальными мерами антивирусной защиты на бортах воздушных судов, разработанными министерством транспорта РФ и Роспотребнадзором". Свод методических указаний для авиапредприятий РФ опубликован на сайте Росавиации.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", работает в среднем ценовом сегменте. По итогам 2019 года перевезла 11,6 млн человек, став третьей крупнейшей авиакомпанией РФ. "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию " России ", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.