Pegas Fly приступит к выполнению полетов в Сочи из столицы Сербии с 1 июня. Рейсы будут выполняться по понедельникам на воздушном судне Embraer-190 вместимостью до 110 пассажиров.

С 21 июня к полетам по направлению Белград-Сочи приступит Smartavia. Выполняться они будут по воскресеньям на воздушном судне Boeing-737-700 вместимостью до 148 пассажиров.

Время в полете составит порядка 2 часов.

АО "Международный аэропорт Сочи" входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Краснодара и Анапы. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 7% — до 6,77 млн человек.

"Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами холдинга "Базовый элемент" ("БазЭл"), является совместным предприятием "БазЭла", Сбербанка России и Changi Airports International ("дочка" Changi Airport Group).

"Авиакомпания "Икар" (торговая марка Pegas Fly) создана в июле 1997 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-ной собственности российского предпринимателя Ванды Букрей. Pegas Fly базируется в аэропорту Красноярска. Парк авиакомпании состоит из четырех Boeing-767-300, одного Boeing-737-800, трех Boeing-737-900 и шести Embraer-190-100.

В марте 2019 года авиакомпания "Нордавиа" объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга. Авиакомпания базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, самолетный парк состоит из 12 среднемагистральных Boeing-737 (шесть Boeing-737-800 NG, по три Boeing-737-700 NG и Boeing-737-500).