"Как они (музеи) будут работать, мы еще решим. А меры предосторожности, это не просто меры предосторожности, это меры ограничения. Будущий музей — пока видится, что он будет очень ограничен. Он ограничен по времени, по возрасту (...) Сейчас очень важно, чтобы меры безопасности не превратились в полицейско-социальные меры излишнего регулирования", — сказал Пиотровский в ходе пресс-конференции в понедельник.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы предпринятые меры по работе музеев не вызвали социальное расслоение общества, "чтобы у нас не получилось, что онлайн для бедных, а музеи для богатых".

При этом Пиотровский отметил, что посещение музеев онлайн не всегда возможно: как для музеев, так и для посетителей. "Надо не забывать, что у нас часть людей такого онлайн не имеет, и компьютеров не имеет, и многие не умеют им пользоваться. И об этом тоже надо думать", — сказал глава Союза музеев.

Говоря о музеях, он уточнил, что сейчас прорабатывается вопрос об обеспечении всех музеев средствами для проведения онлайн-мероприятий, так как многие региональные музеи не могут организовать такую работу.

По мнению Пиотровского, после снятия ограничений музеи задумаются о пересмотре системы посещаемости. "Нужно думать о том, сколько мы хотим и можем принять. Наша система показала, что чем больше мы хотим принять, тем лучше, тем больше доходов. Она неправильная, она немножко порочная. Мы должны считать, сколько посетителей музей сможет принять, чтобы и посетителям, и музею было комфортно", — добавил он.

Пиотровский отметил, что пандемия коронавируса может изменить и международное сотрудничество между музеями. Они могут сократить количество выставок экспонатов за рубежом.

"После этого опыта многие музеи и страны будут десять раз думать, прежде чем решить куда-то что-то отправить, а тем более будут думать те, кто дают разрешения, потому что возникают опасения гарантий. Хорошо, что у нас были гарантии (...) Нам предстоит преодолеть целый ряд соблазнов — есть онлайн, значит есть соблазн закрыться в себе, и не надо ничем рисковать. Надо это преодолеть в себе, чтобы наши многочисленные связи сохранить и сделать новые формы", — сказал Пиотровский.