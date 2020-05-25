«Во всем мире сейчас обсуждают пути поэтапного выхода из карантинных мер. И мы видим, что этот процесс идет очень осторожно, и везде, в первую очередь, снятие ограничений начинается с небольших поездок внутри самих стран», — сказала она.

По словам Догузовой, предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире пока нет, так как ситуация во многих странах остается довольно сложной.

«В этой связи, хотела бы напомнить, что наша рекомендация от 19 марта в соответствии с которой гражданам России рекомендовано временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки, остается актуальной, и продолжает действовать. Поэтому, как это происходит в большинстве стран, все наши усилия сегодня направлены на то, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны», — подчеркнула она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус. Он считает, что в текущих условиях, кроме риска для здоровья, возможны и внезапные трудности при возвращении туристов домой. Мишустин добавил, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются санатории. На следующем этапе можно будет говорить о старте курортного сезона в стране.