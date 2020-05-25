«Мы в ежедневном режиме работаем с Роспотребнадзором над выработкой рекомендаций для начала работы всей отрасли и этапов ее выхода из карантинных мер. Эти рекомендации, с одной стороны, должны обеспечить безопасный отдых для наших граждан, а с другой – не быть избыточными для отрасли, чтобы предприятия смогли начать работу. Здесь важно найти баланс между безопасностью людей, которая является безусловным приоритетом, и тем, чтобы они смогли комфортно и интересно отдохнуть. Все-таки отдых должен оставаться отдыхом», — подчеркнула Догузова.

Она напомнила, что на прошлой неделе с надзорным ведомством удалось согласовать рекомендации по работе санаториев с медицинской лицензией, и они могут приступать к работе уже с 1 июня.

«Наша оперативная задача вместе с Роспотребнадзором – в течение этой недели доработать и окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода всех субъектов сферы туризма из карантина, начиная с 1 июня: это отели и другие виды размещения (пансионаты, базы отдыха и т.д.), туристско-рекреационные территории, пляжи, круизы и др. Люди хотят иметь какие-то ориентиры по датам, чтобы планировать свой отдых, и мы должны им их предоставить», — сказала Догузова.

По ее словам, Ростуризм уже подготовил свои предложения и будет согласовывать их с Роспотребнадзором, Минтрансом и другими заинтересованными ведомствами.