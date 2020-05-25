В аэропорту столицы Мордовии "Интерфаксу" сообщили, что авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня планирует возобновить ежедневные рейсы на направлении Москва-Саранск, приостановленные ранее из-за пандемии.

Авиакомпания "ИрАэро" планирует с 5 июня начать выполнять регулярные рейсы из Саранска в Санкт-Петербург. Перелеты запланированы два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.

В настоящее время в аэропорту Саранска работает только авиакомпания "РусЛайн", которая выполняет рейсы два раза в неделю в Екатеринбург, Минеральные Воды и Сочи. На период эпидемии коронавируса эти рейсы не приостанавливались.

АО "Авиалинии Мордовии", ранее принадлежавшее республиканскому фонду имущества, в ноябре 2019 года по итогам конкурса сменило собственника. Новым владельцем управляющей компании аэропорта Саранска стало московское ООО "Аэросити-Девелопмент" — структура, связанная с бизнесменом, владельцем корпорации AEON Романом Троценко, который ранее проявлял интерес к мордовскому аэропорту. В июне 2019 года сообщалось, что холдинг "Новапорт" (50% у AEON) и власти Мордовии заключили соглашение о развитии авиапредприятия. В планах сторон было заявлено повышение годового пассажиропотока до 500 тыс. человек, организация работы международного терминала.

Ранее "Аэрофлот" сообщал о сокращении перевозок внутри РФ в апреле и мае.

Авиакомпания "РусЛайн" в начале февраля 2020 года пробовала открыть рейсы Санкт-Петербург — Саранск, но закрыла их из-за низкой загрузки.