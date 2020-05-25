Компания планирует направить средства на возвраты за туристические путевки.

"Спутник" получил средства по антикризисной программе Фонда развития предпринимательства — микрозаем "Антивирус". В ее рамках "Территория бизнеса" предоставляет займы на сумму до 3 млн рублей по ставке 1% годовых с отсрочкой платежа по основному долгу на полгода.

"Наша поддержка поможет турбюро вернуть клиентам деньги за нереализованные туры и сохранить свою репутацию ", — цитируются в сообщении слова генерального директора Фонда развития предпринимательства Челябинской области Артура Юсупова.

По данным на 22 мая, антикризисную финансовую поддержку в "Территории бизнеса" получили 137 предприятий на общую сумму 524 млн рублей, это позволит сохранить порядка 3,3 тыс. рабочих мест на предприятиях региона.

На сайте "Спутника" сообщается, что компания работает на туристическом рынке более 50 лет, является ведущим в регионе туроператором по российским и зарубежным маршрутам.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", генеральный директор "Спутника" Людмила Мосина владеет 67% уставного капитала ООО, еще 13% принадлежит самому "Спутнику", оставшаяся доля — еще одному физическому лицу. В 2018 году выручка компании составила 39 млн рублей (рост к 2017 году на 6,4%), чистая прибыль — 1,53 млн рублей против 859 тыс. рублей чистого убытка годом ранее.