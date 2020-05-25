По данным ВЦИОМ, этот показатель стал максимальным с 2004 года.

Как показал опрос социологов, проведенный накануне летнего сезона, число планирующих отправиться в отпуск на дачу также выросло с 26% в 2019 году до 31% в 2020. При этом число тех, кто собирается отдохнуть за границей, снизилось с 10 до 3%.

По словам Родина, с 2018 снижается число россиян, планирующих отдых в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа. Так, на курорты Краснодарского края собирается поехать 6%, что на 3% меньше, чем годом ранее. В Крым намерены поехать 5%, что на 1% меньше, чем годом ранее. В другие места на территории бывшего СССР собирается 1% опрошенных.

«По сравнению с прошлым годом выросла доля тех, кто относится к группе пессимистов и считает, что отдых будет хуже, чем в прошлом году. Почти в два раза больше таких. Сократилась доля тех, кто считает, что отдых будет таким же или лучше», — добавил Родин.

При этом большинство россиян считает, что их отдых пройдет примерно также, как год назад – 57%, по сравнению с прошлым годом их доля снизилась на 12%.

Исследование ВЦИОМ проходило в формате телефонного опроса, в котором ежедневно принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.