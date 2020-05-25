"Россияне планируют потратить на отдых этим летом в среднем 49,5 тыс. в расчете на одного члена семьи. Это больше, чем в прошлом году, но не потому, что стало больше денег, а из-за инфляции. В целом россияне поиздержались в период пандемии, и материальные сложности стали важным ограничителем в организации отдыха", — рассказал он.

В прошлом году жители РФ заявляли, что готовы потратить на отпуск 43,3 тыс. Таким образом, в этом году сумма выросла на 14,3%.

Родин добавил, что 42% респондентов сообщили, что специально откладывают деньги на отпуск, еще 22% — оплатят отдых из текущих средств. Пандемия коронавируса и экономический кризис особо не повлияли на эти показатели.

"Мы также спросили, планируют ли россияне обращаться в турфирмы, — и 95% сказали, что сами справятся с организацией отдыха. Многие считают, что самому организовать все дешевле и проще, но, как говорят представители туркомпаний, это не всегда так. Обращение в турфирмы зачастую позволяет заметно сэкономить, а также не переживать о логистике", — заметил Родин.

Исследование ВЦИОМ проходило в формате телефонного опроса, в котором ежедневно принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.