Она отметила, что при этом снижение по сегментам варьируется от 85% до 94%. Наименьшую загрузку в апреле продемонстрировал люксовый сегмент — менее 5%.
"Прослеживается следующая динамика: чем ниже сегмент, тем выше показатель загрузки", — пояснила эксперт.
По данным аналитиков CBRE, доходность на номер в Москве за год упала на 94%: с 6 000 рублей в апреле 2019 года до 400 рублей в апреле 2020-го. К концу апреля доступное предложение на гостиничном рынке Москвы снизилось на 40%.
"Восстановительный период будет сложным и продолжительным. Помимо критичного снижения доходных показателей, мы прогнозируем рост операционных расходов, что негативно отразится на валовой операционной прибыли гостиниц", — добавила Белова.
По прогнозам CBRE, текущий спад спроса приведет к снижению ввода нового предложения. Быстрее загрузка сможет восстановиться в гостиницах эконом- и среднего ценового сегмента. Люксовому сегменту потребуется больше времени, но как только откроются границы, накопившийся спрос со стороны топ-менеджмента, представителей власти и просто состоятельных путешественников будет выбирать данный сегмент.
"В 2020 году гостиничный бизнес будет обеспечивать новую безопасность — new safety. Если раньше это понятие включало в основном социальную безопасность, то в этом году на повестке дня санитарно-эпидемиологическая безопасность. Новая реальность позволит гостиничному бизнесу стать более технологичным и еще более креативным. Для гостиничных рынков Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России год станет переломным. Часть средств размещения закроется", — отметила эксперт.