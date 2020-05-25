"Апрель стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии. Если в предыдущие три года загрузка гостиничного рынка Москвы колебалась в пределах 73-78%, то в апреле 2020 года показатель по рынку снизился до критических 8% (снижение на 70 п.п., или 90%)", — рассказала Белова.

Она отметила, что при этом снижение по сегментам варьируется от 85% до 94%. Наименьшую загрузку в апреле продемонстрировал люксовый сегмент — менее 5%.

"Прослеживается следующая динамика: чем ниже сегмент, тем выше показатель загрузки", — пояснила эксперт.

По данным аналитиков CBRE, доходность на номер в Москве за год упала на 94%: с 6 000 рублей в апреле 2019 года до 400 рублей в апреле 2020-го. К концу апреля доступное предложение на гостиничном рынке Москвы снизилось на 40%.

"Восстановительный период будет сложным и продолжительным. Помимо критичного снижения доходных показателей, мы прогнозируем рост операционных расходов, что негативно отразится на валовой операционной прибыли гостиниц", — добавила Белова.

По прогнозам CBRE, текущий спад спроса приведет к снижению ввода нового предложения. Быстрее загрузка сможет восстановиться в гостиницах эконом- и среднего ценового сегмента. Люксовому сегменту потребуется больше времени, но как только откроются границы, накопившийся спрос со стороны топ-менеджмента, представителей власти и просто состоятельных путешественников будет выбирать данный сегмент.

"В 2020 году гостиничный бизнес будет обеспечивать новую безопасность — new safety. Если раньше это понятие включало в основном социальную безопасность, то в этом году на повестке дня санитарно-эпидемиологическая безопасность. Новая реальность позволит гостиничному бизнесу стать более технологичным и еще более креативным. Для гостиничных рынков Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России год станет переломным. Часть средств размещения закроется", — отметила эксперт.