"Всемирная организация здравоохранения всё ещё считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давало рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки. Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом", — сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Я прошу наших граждан не торопиться. В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", — отметил он.

По его словам, "за несколько дней отдыха можно заплатить очень большую цену". "Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию", — подчеркнул он.

Мишустин напомнил, что "для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом".

Тем не менее, считает он, в текущих условиях возможны, кроме риска для здоровья, и внезапные трудности при возвращении туристов, решивших отдохнуть за рубежом, домой.

"Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной", — сказал Мишустин.

Он рекомендовал "учитывать это при планировании путешествий". "Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", — заключил премьер-министр. Он добавил, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются санатории. На следующем этапе можно будет говорить о старте курортного сезона в стране.