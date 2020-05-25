"Готовы взять отпуск летом и отдохнуть 31% опрошенных россиян. Из них 14% возьмут отпуск на две недели, 8% — на месяц, 6% — на период больше месяца, 3% — на одну неделю. Не планируют брать ежегодный отпуск 19% респондентов", — сказал он.

По словам Родина, 47% участников опроса сообщили, что не имеют занятости и не обязаны оформлять отпуска.

При этом 19% планируют отдыхать с двумя членами семьи, 17% — с одним, 15% — с тремя, 11% — с четырьмя. "Молодежь в основном говорит, что ни с одним из членов семьи отдыхать не будет, молодые люди часто планируют свой отдых с друзьями. С семьей проводят отпуск люди более старшего возраста", — заметил Родин.

Он добавил, что, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, 70% россиян в целом не спешат менять свои планы на лето. "Причины корректировки планов – люди поиздержались в период пандемии и изоляции, денег на отдых немного. Плюс мы видим рост страхов, связанных с вирусом и эпидемией", — отметил он.

Исследование ВЦИОМ проходило в формате телефонного опроса, в котором ежедневно принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.