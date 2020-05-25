"S7 Airlines уже сейчас выполняет ежедневные рейсы по маршруту Москва — Пенза. В начале июня планируется увеличение частоты до двух рейсов в день", — сказал представитель пресс-службы.

Он также сообщил, что на сегодняшний день возобновление полетов по маршруту Санкт-Петербург — Пенза запланировано на 16 июня. Частота — два раза в неделю.

В аэропорту Пензы "Интерфаксу" уточнили, что S7 пока единственная авиакомпания, возобновившая работу в регионе. Рейсы в Москву осуществляются с 22 мая.

В свою очередь в пресс-службе авиакомпании "РусЛайн" агентству сообщили, что авиакомпания планирует возобновить полеты на маршруте Москва — Пенза с июня.

"Рейсы авиакомпании "РусЛайн" по направлению Москва-Пенза возобновятся с 1 июня и будут выполняться 6 раз в неделю. Что касается полетов в Минеральные Воды, то мы планируем начать их выполнение с июля", — сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова коммерческого директора авиакомпании "РусЛайн" Александра Крутова.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пензы в апреле текущего года остался без авиасообщения. S7 отменила все ежедневные рейсы на направлении Москва ("Домодедово") — Пенза и Санкт-Петербург — Пенза (выполнялись дважды в неделю). Авиакомпания "РусЛайн" из-за низкой загрузки отменила в апреле рейсы на маршруте Москва ("Внуково") — Пенза, которые выполнялись 6 раз в неделю.

Также сообщалось, что "РусЛайн" в рамках весенне-летней навигации 2020 года планирует открыть новое направление Пенза — Минеральные Воды. Ранее озвучивалась дата начала полетов — 3 июня, частота — 2 раза в неделю.

S7 — вторая по величине авиационная группа в РФ. Основана супругами Филевыми.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров. Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Внуково", дополнительные узловые аэропорты находятся в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.