«Чешская Республика медленно возвращается к нормальной жизни. С 25 мая возобновляют работу рестораны, кафе и бары, крытый и открытый бассейны, оздоровительные центры и спортивные площадки. Также в школы могут вернуться ученики начальных классов, посещение будет добровольным. Рекомендуемое число учеников в классе — 15 человек. Откроются кемпинги и гостиницы. Кроме того, власти позволят проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и в помещениях, с участием до 300 человек», — пишет издание.

Как отмечает газета, с понедельника смягчены правила ношения масок. Так, на улицах люди не будут обязаны закрывать лицо, но маски пока еще надо будет носить в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также в других местах, где социальная дистанция составляет менее 2 метров.

«В заведениях общественного питания ношение маски обязательно как для посетителя, так и для персонала. Ее можно снимать лишь за столом во время еды. Рестораны могут обслуживать гостей с 6:00 до 23:00 при условии соблюдения расстояния между столиками и повышенных гигиенических норм. В то же время можно приобретать блюда на вынос. Также возобновится торговля в торговых центрах площадью более 5 тысяч кв.м.», — пишет Novinky.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, работа отелей и кемпингов возобновлена практически полностью. Тем не менее, гостям и персоналу необходимо будет соблюдать ряд строгих правил: социальное дистанцирование, установка дезинфекторов при входе в отель, уборка спецсредствами номеров после каждого постояльца, а также регулярная обработка дезинфицирующими растворами выключателей, ручек, пультов от кондиционера, кнопок в лифтах. Если в отеле предусмотрен завтрак по системе «шведский стол», то необходимо минимизировать контакты между гостями. Стелить скатерти и ставить салфетки следует только после того, как гости заняли стол.

Также могут быть открыты аква-парки и спа-центры, в помещениях необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Искусственные волны запрещены. Сауны в спа- и оздоровительных центрах должны поддерживать температуру не менее 70 градусов.

Как сообщает Novinky, с понедельника разрешается посещение замков, павильонов в зоологических и ботанических садах, дендрариях с соблюдением социальной дистанции в 2 метра и в маске.

Чехия частично сняла ограничения на поездки для своих граждан за рубеж 14 апреля. Люди могут покинуть страну по семейным обстоятельствам или поехать в командировку. При этом если срок их пребывания за рубежом составляет более 24 часов, то они обязаны соблюдать двухнедельный карантин по возвращении страну. Предполагается, что страна откроет границы для путешественников из соседних стран уже в июне.