"Мы разрешаем с учетом этой ситуации работу библиотек и музеев пока за исключением нескольких городов — Апатиты, Кировск, Мурманск, Кольский район и Североморск, здесь ситуация остается пока еще напряженная", — сказал Чибис, добавив, что также в области, за исключением этих городов, будут открыты магазины непродовольственных товаров площадью 400 кв.м.

По данным регионального оперштаба на воскресенье, в этих муниципалитетах выявлено 140, 87, 229, 25 и 43 случаев коронавируса соответственно.

Губернатор отметил, что в регионе продолжает действовать масочный режим. На улице он носит рекомендательный характер, но при вхождении в общественный транспорт и общественные места ношение маски обязательно. Чибис добавил, что со среды начнутся контрольные мероприятия, и, в случае выявления нарушений, к ответственности будут привлекаться обе стороны — нарушитель масочного режима и тот, кто обслуживает этого нарушителя.

Также в целях профилактики в Мурманской области расширен перечень лиц, которые подлежат тестированию на коронавирус.

"Мы будем тестировать беременных женщин, причем не в момент попадания в медицинское учреждение, а в момент постановки на учет. Мы будем тестировать социальных работников, которые обслуживают население, работников учреждений, которые организуют программы спортивной подготовки — с 1 июня с учетом всех ограничений мы планируем их открыть, и работников библиотек и музеев", — сказал Чибис.

По данным оперштаба Мурманской области, также тестирование будут проходить работники детских садов, кассиры и водители, которые занимаются международными перевозками экипажей морских судов на территорию региона. При этом такие водители не обязаны соблюдать самоизоляцию, если у них есть отрицательные тесты на коронавирус, а следующий рейс меньше, чем через 14 дней.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на 10.30 мск воскресенья в регионе 2,9 тыс. случаев коронавируса.