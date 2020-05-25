"К четвергу нужно четкое техническое понимание, можем ли мы с 1 июня, условно говоря, перейти на полное тестирование на въезде (...) Пока есть такое намерение — перейти на такую систему вместо обязательной обсервации для возвращающихся севастопольцев и тех, кто въезжает в город по рабочим причинам, не туристическим", — сказал Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник.

По его словам, несмотря на то, что об открытии курортного сезона речь пока не идет, число въезжающих в город к лету увеличится, поэтому "двухнедельная обсервация становится проблематичной" и нужно массовое тестирование.

Предполагается, что анализ будет сдаваться на блокпостах на въезде в город. После человек отправляется на размещение и ждет результаты. Если тест отрицательный — приезжему разрешат выходить на улицу.

Пункты проверки транспорта на въездах в Севастополь были установлены в конце марта, там всем измеряют температуру, собирают личные данные и при необходимости направляют в обсерватор. О планах начать массовое тестирование въезжающих стало известно в середине мая.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 1 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 157 человек, три пациента умерли.