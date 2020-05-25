Процент занятости кресел по группе снизился на 45,3 процентного пункта, до 35,4%.

На результаты повлияла динамика спроса и ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции, поясняет компания.

"Группа "Аэрофлот" провела оптимизацию полетной программы против запланированного расписания, снизив объем выставленных креслокилометров в апреле на 90%. Оставшаяся часть операционной программы обеспечивала минимально необходимые полетные связи между Москвой и регионами. В связи с указанными ограничениями, повлиявшими на спрос, рейсы выполнялись с пониженной загрузкой, однако с учетом сокращения емкостей число рейсов в апреле составило только 4,5 тыс.", — говорится в сообщении.

В июне группа "приступает к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности, отмечает перевозчик, напоминая о возобновлении рейсов "Победы". На начальном этапе компании группы сфокусируются "на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям".