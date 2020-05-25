"Мы обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране. Прошлая неделя была 21-й неделей с начала пандемии коронавируса в Молдавии. На прошлой неделе зарегистрировано сокращение количества заболевших на 8,9%, количество выздоровевших выросло в 2,9 раза по сравнению с предыдущей неделей, количество зарегистрированных смертей сократилось на 7%. Это положительная динамика, которая позволяет нам приступить к следующему этапу отмены ограничений", — сказал президент.

Он сообщил, что будет предложено Комиссии по общественному здравоохранению разрешить открытие рынков в муниципиях Кишинев и Бельцы (во всех остальных населенных пунктах рынки были открыты еще две недели назад), торговых центров, спортивных залов, гостиниц и ресторанов, а также возобновление международных пассажирских перевозок.

"Если это решение будет принято, практически, останется только запрет на работу учебных заведений и детских дошкольных учреждений, а также запрет собираться в количестве более 50 человек", — отметил Додон.

По его словам, также принято решение объявить 2020 год Годом медицинского работника. "Я сегодня подпишу указ об этом. Будет предусмотрен целый ряд мер в поддержку врачей, в том числе поэтапное увеличение заработной платы в два раза", — подчеркнул президент.

По последним данным количество зараженных в стране составляет 3130 человек, из которых 288 граждан находятся в тяжелом состоянии, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 597 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего за весь период было зарегистрировано 7093 случая заражения коронавирусом. В общей сложности от коронавируса излечились 3 713 человека, 250 скончалось.

Режим чрезвычайного положения действовал с 17 марта по 15 мая. Власти решили не продлевать режим чрезвычайного положения и начали постепенную отмену ограничений, но объявили о введении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня.