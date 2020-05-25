«Для Израиля наступил ключевой момент, переломный. Почти все вышли на работу, дети отправились в школы и детские сады. Уже открыты пляжи и парки, можно останавливаться в некоторых гостиницах, к посещению стала доступна Стена Плача и, наконец, 24 мая, открылся Храм Гроба Господня. Это по-настоящему историческое событие: последний раз на длительное время храм закрывали более 200 лет назад, после пожара 1808 года», — заявил директор департамента Владимир Шкляр.

Как отметили в департаменте, открытие Храма Гроба Господня для всех посетителей ожидается в ближайшие дни. Согласно правилам Минздрава Израиля, одновременно находиться в храме смогут не более 50 человек. При этом они должны прикрывать лицо маской, соблюдать социальную дистанцию в два метра и правила гигиены.

Также к верующим обратились главы трех церквей, хранители святыни, с просьбой воздержаться от прикосновения к камням, иконам и другим объектам, расположенным в храме. Паломников и туристов также попросили помнить о личной ответственности за здоровье окружающих людей и воздержаться от посещения святого места при появлении малейших симптомов заболевания.