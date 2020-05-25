Счастливыми родителями двух малышей стали жгучая брюнетка Розочка и редкий белый дикобраз Кактус, которых подарил учреждению полгода назад руководитель цирковой программы Гия Эрадзе, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" директор сочинского санатория Ольга Заславская.

Она отметила, что "появление у дикобразов детенышей в неволе — явление редкое". При этом собеседница агентства не исключила, что причиной этого события стало отсутствие туристов.

Когда детеныши только появились на свет, у них было по пять иголок, а буквально через пару дней — уже 30, рассказала Заславская.

"За два месяца карантина пара дикобразов — не единственная, кто обзавелся потомством в зоопарке. У ослицы Джулии появился осленок Джоси. Мамой стала и карликовая зеленая мартышка. Она оказалась очень заботливой — постоянно держит малыша на руках и ласкает его. И это еще не финал бэби-бума: в зоопарке ждут появления жеребят у зебр", — отметила директор санатория.