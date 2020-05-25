Это был первый в стране уикенд после существенного ослабления мер, действующего с 18 мая.

В Милане и других городах на севере Италии на выходных особой популярностью пользовались парки, куда горожане приходили погулять и позагорать. Немало итальянцев предпочли пойти гулять не в парки, а, наоборот, в центр города.

В Венеции городские власти сообщили, что постепенно возвращаются к нормальной жизни: в город вернулись первые туристы.

На юге Италии, в частности на Сицилии, особой популярностью у местных жителей пользуются пляжи: находиться на них разрешено при условии соблюдения социального дистанцирования.

Кроме того, в стране вновь открыли свои двери храмы, и верующие смогли впервые за несколько месяцев прийти на воскресную мессу. В церквях прихожане также должны соблюдать дистанцию.

В последние недели в Италии стремительно падают как темпы распространения заболевания, так и число умирающих от него людей. Так, за последние сутки в стране от последствий заражения скончались 50 человек (общее число умерших — 32 785). Кроме того, врачи выявили лишь 531 новый случай заражения; одновременно с этим более 1,6 тыс. пациентов завершили курс лечения.