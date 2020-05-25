"До 1 июня в Алтайском крае приостановлено бронирование объектов санаторно-курортной отрасли и баз отдыха. Вопрос об открытии этих объектов пока не стоит, так как даже речи не идет о стабилизации ситуации или снижении заболеваемости", — сказала Калинина.

Она отметила, что данные учреждения не возобновят свою работу с 1 июня, решение о приостановлении их деятельности будет пролонгировано на неопределенный период.

"Я не могу сказать, когда они откроются. Нужно, чтобы в течение недели у нас была стабильная динамика снижения заболеваемости — тогда будет приниматься решение о снятии ограничений", — подчеркнула Калинина.

Она также сообщила, что в настоящий момент карантинные мероприятия действуют на 16 предприятиях региона, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

По последним данным, в Алтайском крае подтверждено 1 тыс. 406 случаев заражения коронавирусом, 639 человек выздоровели, 7 — скончались.