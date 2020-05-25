"Подписаны приказы Росавиации о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпании Red Wings на частичную компенсацию расходов за февраль 2020 года, а также авиакомпании AZUR air — за март 2020 года", — сказала она. Сколько денег получат эти компании, в Росавиации не уточнили.

На проверке Росавиации находится документация еще 10 авиакомпаний, добавила представитель ведомства. Заявки подали S7, Smartavia, "Азимут", "Уральские авиалинии", IFly, "РусЛайн", "Северсталь", "Ямал", "ЮВТ аэро", "Победа".

"Ранее предоставленные компаниям группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Аврора") субсидии доведены до них в полном объеме", — добавили в Росавиации. Как сообщалось, группе "Аэрофлот" (за исключением "Победы") было выделено 7,89 млрд руб. на компенсацию потерь за февраль-апрель 2020 года.

В целом авиакомпании РФ могут получить из резервного фонда 23,4 млрд руб. в качестве поддержки в условиях пандемии COVID-19. Согласно постановлению правительства, деньги распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, потерянного с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Полученные средства перевозчики могут направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов.

По данным Росавиации, в феврале 2020 года авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 6,4% (из крупнейших компаний ушли в "минус" только "Аэрофлот" и "Россия"), в марте — сократили на 28%, в апреле падение ускорилось до 92%.