По прилету 27 пассажиров, в том числе семь жителей республики, были направлены в обсерватор на двухнедельный карантин.

Еще для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое пассажиров тем же рейсом вылетели дальше в Екатеринбург.

"Все прибывшие в Уфу туристы при поддержке правительства республики Башкортостан были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками", — отмечается в сообщении.

Вывозной рейс обслуживал терминал международных авиалиний аэропорта, где были обеспечены все меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

После обслуживания рейса специалисты Центральной санитарной службы Уфы провели дезинфекцию терминала.

Это уже второй рейс из Гоа, который встречает уфимский аэропорт. Первый вывозной рейс из Индии был выполнен 27 апреля, борт перевез в Уфу 162 пассажира.

АО "Международный аэропорт "Уфа" обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций является Башкирия.