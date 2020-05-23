Решение принято в связи с продлением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в России и странах ЕС, которые временно ограничивают въезд иностранных граждан в туристических целях.

Сообщается, что всем клиентам, которые совершили бронирования на рейсы, отмененные в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, предлагается перенос круиза на аналогичный маршрут на любую дату с отправлением не позднее 28 декабря 2020 года.

Ранее компания сообщала о прекращении продаж круизов с отправлениями до 31 июля 2020 года включительно.

В середине мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что паром "Принцесса Анастасия" прибыл в регион, чтобы стать обсерватором для 1,3 тыс. работников компании Saren (СП турецкой компании Renaissance Construction и итальянской Saipem), одного из подрядчиков промплощадки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск".