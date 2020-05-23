"Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет — крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида — 30-50 лет", — сообщает зоопарк в Facebook.

Родился аллигатор в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие три года — неизвестно, но в 1946 году его нашли британские солдаты и передали СССР.

В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву. Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке, отмечается в сообщении.

"Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось — мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации", — сообщают специалисты.

Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее, отмечают они.