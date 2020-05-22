"Министерство культуры и туризма Турции приняло важное решение в отношении России и Украины. При взаимном открытии границ авиасообщение с обеими странами может быть возобновлено с 15 июля", — пишет издание.

Как отмечает Turizm Güncel, после запуска авиасообщения полетные программы авиакомпаний будут выполняться по тем же маршрутам, которые были до приостановки.

По словам главы ANEX Tourism Group Нешета Кочкара, турецкие отели должны подготовиться к приему россиян с 15 июля, но окончательные прогнозы давать пока преждевременно.

"Объявление сроков очень важно для понимания, как пройдет оставшийся летний сезон. Авиасообщение с Украиной может возобновиться к середине июля, однако рейсы из России могут не возобновиться до 1 августа", — приводит его слова Turizm Güncel.

Кочкар пояснил, что причиной отсрочки полетов из РФ может стать расписание международных рейсов "Аэрофлота". Компания приостановила продажу билетов за границу до 1 августа.

Турция, в соответствии с рекомендациями научного комитета Минздрава, возобновит международное авиасообщение с 10 июня со странами, которые успешно справляются с пандемией коронавируса и тоже готовы открыть свои границы. В июне национальный авиаперевозчик страны Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Канаду, Афганистан, Казахстан, Японию, Китай, Южную Корею, Сингапур, Данию, Швецию, Германию, Норвегию, Австрию, Нидерланды, Бельгию, Белоруссию, Израиль, Кувейт, Грузию и Ливан, всего по 75 рейсов в неделю.