За четыре месяца года Турцию посетило 4,26 млн иностранных туристов – это на 51% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (8,7 млн). Больше всего туристов прибыло из Болгарии (399,5 тыс.), Германии (356,7 тыс.), Грузии (329,7 тыс.), России (317 тыс.) и Ирана (220 тыс.).

В прошлом году за этот же период в страну приехало 710 тыс. россиян. Таким образом, турпоток из РФ упал на 55,4%.

В апреле Турцию посетило лишь 24,2 тыс. человек – на 99,3% меньше, чем в апреле 2019 года. Рекордное падение турпотока связано с повсеместным закрытием странами своих границ.

В январе-апреле наибольшей популярностью у путешественников пользовались Стамбул, провинции Эдирне, Анталья, Артвин и город Анкара.