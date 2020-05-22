"Согласно решению Совета министров от 19 мая, популярные туристические объекты, такие как замок Нойшванштайн и Линдерхоф, а также Мюнхенская и Вюрцбургская резиденции откроют свои двери для посетителей 2 июня", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, парки и сады Нойшванштайна уже открыты для посетителей, однако во время прогулок необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Нойшванштайн – романтический замок баварского короля Людвига II около городка Фюссен и замка Хоэншвангау, недалеко от австрийской границы. Он же стал прототипом замка Спящей красавицы в парижском Диснейленде. Ежегодно Нойшванштайн посещают около 1,4 млн туристов.