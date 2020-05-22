Как уточнили в ТАТ, количество случаев коронавирусной инфекции в Таиланде с каждым днем сокращается, в четверг не было ни одного нового заражения. Всего на данный момент в Королевстве зафиксировано чуть больше 3 тыс. случаев, из них уже 2910 человек полностью выздоровели.

"В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, правительство приняло решение постепенно снимать ограничения, введенные в период карантина: открылось большинство внутренних аэропортов страны, возобновлено движение поездов и автобусов внутри страны, открылись торговые центры, рестораны и даже некоторые туристические объекты", — рассказали в управлении.

Также на этой неделе открылись музеи, библиотеки и архивы департамента изящных искусств, археологические памятники, ботанические сады и парки.

"В целях обеспечения безопасности все посетители общественных пространств должны строго соблюдать правила личной гигиены, соблюдать социальное дистанцирование и носить тканевую маску", — добавили в ТАТ.

Ранее сообщалось, что Таиланд планирует возобновить внутренний туризм в июне, а прием зарубежных туристов – в октябре 2020 года.