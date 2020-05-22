"Всем туристам нужно будет пройти тест на наличие коронавируса перед тем, как отправиться на Бали, и получить справку о том, что они не заражены COVID-19. Авиакомпании должны будут проверить наличие справки у пассажиров до вылета", — пишет издание.

Таким образом власти Бали хотят исключить возможность завоза на остров коронавируса. На сегодня Бали – наименее затронутая пандемией часть Индонезии, там зарегистрировано лишь 380 случаев коронавируса, четыре человека скончались.

"По прибытии в международный аэропорт Нгурах-Рай у пассажиров спросят справки и повторно проверят их на COVID-19. Справка должна быть выдана не позже, чем неделю назад", — отмечает газета.

Причем, справка понадобится уже на этапе покупки авиабилета на Бали. Все желающие посетить остров должны предварительно зарегистрироваться на специальном сайте, подтвердить, что они здоровы, и получить QR-код. Он понадобится при покупке билета.

Ранее стало известно, что Бали откроется для иностранных туристов в октябре. Еще раньше могут начать принимать путешественников город Джокьякарта на острове Ява и острова Риау.