Поправки в отраслевой закон входят в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Их принятие связано с тем, что после закрытия границ и ограничения транспортного сообщения по России и за рубеж тысячи туристов, которые приобрели турпакеты у туроператоров или забронировали места в гостиницах, не смогли отправиться на отдых. Общую сумму обязательств туроператоров и средств размещения перед туристами в Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценивают в 180 млрд рублей.

Поправки позволяют туроператорам в случае, если турист по независящим от обеих сторон обстоятельствам не может поехать в оплаченную поездку, предоставить ему другое путешествие с аналогичной стоимостью и условиями в будущем. Такая практика после закрытия границ из-за пандемии сложилась сама собой. Туроператоры не могли вернуть деньги за отмененные туры сразу всем туристам – уплаченные средства были переведены поставщикам услуг. Чаще всего они договаривались с клиентами о переносе поездок на период, когда границы будут открыты. Отраслевые общественные объединения просили регуляторов рынка легализовать такие договоренности.

Глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов рассказал порталу "Интерфакс-Туризм", что все особенности переноса обязательств туроператоров будут отражены в подзаконных актах – постановлениях правительства РФ. "Постановление должно предусматривать основания, порядок, сроки и условия возврата туристам денег за тур или предоставления в иные сроки равнозначного тура", — сообщил он.

В Ростуризме считают, что нововведение позволит отрасли пережить полную остановку мирового туризма и продолжить выполнять свои обязательства перед туристами. По данным ведомства, подобную практику ввели 82% стран, где были введены сертификаты, свидетельствующие о праве туристов на отложенный отдых.

Как сообщалось, после того как 12 мая Госдума приняла законопроект в первом чтении, в него были внесены поправки, запрещающие отсрочку обязательство по оплаченным турам туроператорам по выездному туризму. Из них следовало, что право на отсрочку по обязательствам получат только компании, реализующие туры по России россиянам и иностранцам. Представители общественных организаций в сфере туризма и многие эксперты заявили, что эти поправки приведут к краху туристического рынка и к тому, что лишь 10-20% туристов смогут вернуть деньги из-за массовых банкротств туркомпаний.

"Более 11 тысяч представителей турбизнеса подписали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором говорилось, что такое решение приведет к краху туристической отрасли. Причем среди подписантов – и туроператоры, и турагентства. Это совершенно беспрецедентная для нашего рынка консолидация", — подчеркнула пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.