"Решением штаба Судака принято решение в связи с возвращением к работе большого количества предприятий открыть с 23 мая набережные для посещения местными гражданами с соблюдением требований Роспотребнадзора: масочный режим, дистанция. Народ устал, хочет выйти и дышать свежим воздухом возле моря", — сообщил глава администрации Судака Игорь Степиков агентству "Интерфакс-Юг" в пятницу.

По его словам, площадь набережных Судака и Нового Света, на который также распространяется это решение, позволяет избежать большой концентрации людей.

В Алуште, Ялте и курортных поселках под ними набережные открыты с 18 мая. "Мы открыли с того момента, как глава республики объявил об отмене режима самоизоляции", — пояснил агентству глава ялтинской администрации Иван Имгрунт.

Набережная Евпатории оставалось открытой в период действия режима самоизоляции. "Мы таких мер, как Алушта, Ялта с закрытием бетонными блоками, не принимали. У нас достаточно сознательные люди, мало было народу. Просто работали патрули", — уточнил сити-менеджер Роман Тихончук.

Набережная Севастополя пока остается закрытой, сообщили агентству в пресс-службе правительства города.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 324 человек, девять пациентов умерли.