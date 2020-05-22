В компании проанализировали миллионы списков желаний, составленных пользователями за март-апрель 2020 года. Туристы добавляют туда интересные для себя варианты проживания по всему миру.

"По сравнению с прошлым годом в списках желаний стало значительно больше российских объектов размещения. Если в аналогичном периоде прошлого года доля подобного жилья достигла трети (33%) от общего количества, то сейчас – 51%", — говорится в исследовании.

В компании добавили, что россияне чаще жителей других стран пользуются списками желаний. "С начала марта самыми популярными внутренними направлениями среди россиян стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Анапа и Геленджик. Примечательно, что Санкт-Петербург и Москва также вошли в пятерку самых желанных направлений среди путешественников по всему миру", — отметили в Booking.com.

При этом среди наиболее популярных заграничных направлений у россиян – Стамбул, Дубай, Прага, Тбилиси и город Убуд на острове Бали в Индонезии. Большой интерес также вызывают Париж, Рим и Барселона. Среди стран, которые наиболее часто упоминаются в списках желаний путешественников из России, – Таиланд, Индонезия, Турция и Италия.

"Выбирая среди объектов размещения, россияне чаще предпочитают отели (37%), чем квартиры (24%). На долю гостевых домов приходится 14%", — заключили в компании.