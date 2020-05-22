"В это сложное время перед нами стоит много задач, и все они очень важны. Необходимо, как можно скорее открыть отели и сделать доступными все туристические достопримечательности, места отдыха и общепита. Мы намерены поощрять внутренний туризм, открыть небо для туристов из-за границы, минимизировать ущерб, нанесенный отрасли пандемией коронавируса, и побыстрее вернуть туриндустрию к рекордным показателям", — заявил новый министр во время церемонии назначения.

По словам Замира, важнее всего восстановить полноценную деятельность сферы туризма, которая является одной из наиболее доходных отраслей израильской экономики.

Прежний министр Ярив Левин стал спикером израильского парламента.