Ретропоезд №921/922 будет отправляться от станции Сортавала в 10:40 и прибывать в парк в 11:50. Из горного парка поезд будет отправляться в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35.

В РЖД отметили, что в ретропоезде временно будет действовать рассадка с учетом соблюдения социальной дистанции. Так, пассажиры будут размещены по четыре человека в отсеке (вместо шести): два пассажира занимают место у окна и два – у прохода (средние места остаются свободными).

В компании также сообщили, что из Москвы в горный парк "Рускеала" можно будет доехать без пересадок с 29 мая по 25 июня.

"Беспересадочный вагон сообщением Москва – Рускеала будет курсировать с 29 мая по 25 июня 2020 года в составах поезда № 159/160 Москва – Петрозаводск и ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 921/922 Сортавала – Рускеала", — рассказали в РЖД.

Отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы в 16:00, поезд №160 будет прибывать в Сортавалу в 6:34 на следующие сутки и следовать далее в горный парк "Рускеала" в составе ретропоезда "Рускеальский экспресс".

Из Рускеалы пассажиры будут отправляться в 17:30 в составе ретропоезда. По прибытии в Сортавалу в 18:35 вагоны будут перецепляться к составу поезда №159 Петрозаводск – Москва. Прибытие в Москву предусмотрено расписанием в 10:16 на следующие сутки.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала.

В РЖД сообщили, что в беспересадочном вагоне Москва – Рускеала также действует временная схема рассадки с учетом соблюдения социальной дистанции. При оформлении проездных документов в купейные вагоны поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе.

Горный парк "Рускеала" – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии. Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории – заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, мрамор из которого использовался для отделки многих зданий Петербурга со времен Екатерины II. Протяженность карьера с севера на юг составляет 460 метров, ширина – до 100 метров. Большая часть выработок после Великой Отечественной войны оказались затоплены. В 1998 году главный карьер мраморных ломок был принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия и с этого года началась работа над созданием парка.

Город Сортавала расположен на берегу Ладожского озера. Его прежнее название – Сердоболь. Более ста лет он находился под властью Швеции, потом был частью Финляндии, а после стал частью СССР. От пристани города курсируют теплоходы "Метеор" до острова Валаам.