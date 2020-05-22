"По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", — сказал он на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть", — отметил глава государства.

В подтверждение своих слов Путин привел статистику, согласно которой неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9%. На сегодняшний день он составляет 3,5%.

"При этом крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест исследований, что, как уже говорил, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений и ставить барьеры затем на пути распространения инфекции", — сказал он.