Авиакомпания S7 Airlines с 1 июня начинает выполнять прямые ежедневные рейсы из Москвы в Ульяновск, сообщается на сайте ульяновского аэропорта Баратаевка.

"Вылет из аэропорта Домодедово в 22:55, прилет в аэропорт Ульяновска в 1:25 на следующий день по местному времени. Обратный рейс вылетает в 5:05 и приземляется в Москве в 5:40. Время в полете составит 1,5 часа", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров.

Ранее S7 Airlines объявляла о планах открыть указанный рейс с 17 апреля. В аэропорту Баратаевка "Интерфаксу" пояснили, что авиакомпания не начала полеты по маршруту с этой даты в связи с пандемий.

Представитель аэропорта также сообщил, что рейсы S7 Airlines по маршруту Ульяновск — Санкт-Петербург были приостановлены с 18 апреля по 13 июня, рейсы Ульяновск — Новосибирск авиакомпания не приостанавливала.

В настоящее время рейсы Ульяновск — Москва выполняет авиакомпания "Аэрофлот" по сокращенной программе.

Как сообщалось, с 17 мая авиакомпания "РусЛайн" возобновила рейсы на маршруте Москва — Ульяновск, которые были приостановлены с апреля.