"Ужесточены требования к лицам, прибывающим в область — теперь в рамках 14-дневного режима обязательной самоизоляции они не могут посещать места массового скопления людей, общественные места, аптеки, магазины и рабочие места, не должны пользоваться общественным транспортом и контактировать с третьими лицами", — говорится в сообщении.

Для граждан, которые пребывают в регион с несовершеннолетними детьми, понадобится три документа.

"Это справка из медучреждения по месту фактического пребывания об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданная не раньше, чем за три дня до прибытия на территорию области, и результаты лабораторного исследования об отсутствии новой коронавирусной инфекции", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, родителям предписано оформить нотариальную доверенность на лиц, которые не являются законными представителями ребенка, чтобы они могли представлять его права в организациях региона.

Задачу по обеспечению контроля за въезжающими в Костромскую область гражданами поставил губернатор Сергей Ситников.

"Мы все понимаем, что в летний период в область будут прибывать большое количество людей, это те люди, у которых здесь есть родственники. Будут везти детей из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода. Значительное перемещение произойдет по студентам и курсантам высших учебных заведений. Это влечет большое количество рисков, опасностей, угроз, которые мы сегодня в обязательном порядке должны предусмотреть и не допустить", — приводятся слова Ситникова в пресс-релизе.

В Костромской области зафиксировано 540 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель в Центральном федеральном округе.